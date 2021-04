Medjugorje, il messaggio per oggi: “Desidero che conosciate mio Figlio nella verità” (Di sabato 3 aprile 2021) La Madonna nel suo messaggio dato il 2 novembre 2017 ci richiama alla corretta dottrina della fede cattolica. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio di Medjugorje del 2 novembre 2017 alla veggente Mirjana: “Cari L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 3 aprile 2021) La Madonna nel suodato il 2 novembre 2017 ci richiama alla corretta dottrina della fede cattolica. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unicostoria dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adidel 2 novembre 2017 alla veggente Mirjana: “Cari L'articolo proviene da La Luce di Maria.

