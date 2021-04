Medio Oriente: israeliani vaccinati al 60%, palestinesi sotto l’1% (Di sabato 3 aprile 2021) Israele ha vaccinato quasi il 60% della popolazione, i Territori palestinesi meno dell’1 per cento. E mentre in Cisgiordania la pandemia ha raggiunto il suo picco storico, saturando le terapie intensive, in Israele la gente è tornata nei ristoranti Leggi su ilsole24ore (Di sabato 3 aprile 2021) Israele ha vaccinato quasi il 60% della popolazione, i Territorimeno dell’1 per cento. E mentre in Cisgiordania la pandemia ha raggiunto il suo picco storico, saturando le terapie intensive, in Israele la gente è tornata nei ristoranti

