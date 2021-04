Max Pezzali commosso per il padre | sono morti 44 bambini | lui si salvò

Advertising

janealmare : Sono innamorata delle foto e dei video di Verissimo, anche Max Pezzali sembra un playboy #tzvip - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO MAX PEZZALI: “Grazie alle mie lettere d’amore oggi scrivo canzoni” “Attendo il palco di San… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A VERISSIMO MAX PEZZALI: “Grazie alle mie lettere d’amore oggi scrivo canzoni” “Attendo il palco di San… - CronacaSocial : Tutti conosciamo Max Pezzali. Hai mai visto la moglie Debora? Chi è e cosa fa... LEGGI ?? - melxotb : @xxdefencelessxx Ma è Max Pezzali uguale spiaccicato -

Ultime Notizie dalla rete : Max Pezzali

In questo appuntamento ci saranno, Fabio Volo e i tre opinionisti de L'Isola dei Famosi , ovvero Tommaso Zorzi , Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi . Verissimo: Anticipazioni e ospiti ...In esclusiva a Verissimo, il cantantepresenta in anteprima il libro dedicato al suo percorso, ai miti, alle emozioni degli anni '90 dal titolo 'Max90'. Silvia Toffanin è pronta ad ...Max Pezzali oggi, sabato 3 aprile 2021, ospite della trasmissione tv di Canale5 Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Il cantante, ex 883, presenta in anteprima “Max90”, libro dedicato al suo ...Max Pezzali sempre riservato sulla sua vita privata si è lasciato andare rivelando le situazioni amorose nella sua vita.