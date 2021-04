Max Pezzali a Verissimo, dai flop con le ragazze alle lettere d’amore: cosa si nasconde nelle sue canzoni (Di sabato 3 aprile 2021) Nel salotto di Verissimo Max Pezzali ripercorre la sua lunga carriera costellata di successi discografici, dalle hit sfornate con gli 883 alla strada da solista. Il cantante confessa a Silvia Toffanin gli aspetti più intimi della sua vita, rivelando cosa si nasconde nel romanticismo che traspare dalle sue canzoni: “Scrivevo lettere d’amore alle ragazze“. La carriera in musica di Max Pezzali Max Pezzali è ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, e l’occasione è quella di ripercorrere la sua lunga e brillante carriera. Il cantante ha segnato un’intera generazione e sin dagli anni ’90 ha fatto cantare, ballare ed emozionare con le sue più ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021) Nel salotto diMaxripercorre la sua lunga carriera costellata di successi discografici, dhit sfornate con gli 883 alla strada da solista. Il cantante confessa a Silvia Toffanin gli aspetti più intimi della sua vita, rivelandosinel romanticismo che traspare dsue: “Scrivevo“. La carriera in musica di MaxMaxè ospite anel salotto di Silvia Toffanin, e l’occasione è quella di ripercorrere la sua lunga e brillante carriera. Il cantante ha segnato un’intera generazione e sin dagli anni ’90 ha fatto cantare, ballare ed emozionare con le sue più ...

Advertising

ninaoraloso : @Adnil47991189 @LucaMagmo La canzone è “Eccoti” del 2005 di Max Pezzali,non degli 883 ?? - eternadinamo : pazzesco max pezzali king che è uscito dalla friendzone mi inchino #Verissimo - __Giada : Io continua ad amare ed amerò per sempre Max Pezzali, primo concerto della mia vita con tutta la mia classe del liceo #Verissimo - trasheska : il figlio di Max Pezzali si chiama HILO? MA PERCHÈ DIAMO QUESTI NOMI AI BAMBINI CHE POI CRESCONO ODIANDOVI PER QUESTO - Vale55603508 : RT @chiaruy192: Max Pezzali so tutte le canzoni degli 883 a memoria #meleklerinsözüvar -