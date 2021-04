Masters1000 Miami, Hubert Hurkacz: “Mi alleno spesso con Sinner, i suoi risultati frutto del lavoro” (Di sabato 3 aprile 2021) Hubert Hurkacz nella finale più importante della sua carriera, almeno sin qui, si troverà di fronte un amico, un collega che conosce alla perfezione: Jannik Sinner. L’azzurro ha un ottimo rapporto con il polacco, insieme al quale spesso si allena e in questo 2021 ha avviato anche l’esperienza in doppio. E’ stato lo stesso Hurkacz a parlare del loro rapporto nel post partita della sfida contro Rublev: “Ci alleniamo spesso insieme, è un ragazzo super-tranquillo, rilassato, e dà sempre il massimo per cercare di vincere. Sono contento dei risultati che sta ottenendo perché sono il risultato del suo duro lavoro“. Di certo sarà una sfida estremamente interessante tra due tennisti di grande talento. Non ci sono precedenti tra i due che però, per tutti i ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)nella finale più importante della sua carriera, almeno sin qui, si troverà di fronte un amico, un collega che conosce alla perfezione: Jannik. L’azzurro ha un ottimo rapporto con il polacco, insieme al qualesi allena e in questo 2021 ha avviato anche l’esperienza in doppio. E’ stato lo stessoa parlare del loro rapporto nel post partita della sfida contro Rublev: “Ci alleniamoinsieme, è un ragazzo super-tranquillo, rilassato, e dà sempre il massimo per cercare di vincere. Sono contento deiche sta ottenendo perché sono il risultato del suo duro“. Di certo sarà una sfida estremamente interessante tra due tennisti di grande talento. Non ci sono precedenti tra i due che però, per tutti i ...

Advertising

Fisiofficial : Complimenti a @janniksin, grande appassionato degli sport invernali, per la finale raggiunta nel Masters1000 di Miami! @Atp - SalvatoreSodan1 : RT @Fisiofficial: Complimenti a @janniksin, grande appassionato degli sport invernali, per la finale raggiunta nel Masters1000 di Miami! @A… - Giochiaratx : RT @Fisiofficial: Complimenti a @janniksin, grande appassionato degli sport invernali, per la finale raggiunta nel Masters1000 di Miami! @A… - Walter14854505 : RT @Fisiofficial: Complimenti a @janniksin, grande appassionato degli sport invernali, per la finale raggiunta nel Masters1000 di Miami! @A… - infoitsport : Masters1000 Miami, sarà Hubert Hurkacz l'avversario di Jannik Sinner. Sconfitto Rublev in due set -