Masters 1000 Miami 2021: il montepremi e il prize money (Di sabato 3 aprile 2021) Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Miami 2021, evento in programma da mercoledì 24 marzo a domenica 4 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti parteciperanno all’evento beneficiando della presenza in tabellone principale: ottima vetrina per gli azzurri. Il prize money totale del torneo statunitense è 2.798.497 euro, dei quali 251.169 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre di 1000 punti del ranking maschile. Di seguito la suddivisione di compensi e punti Atp. IL TABELLONE ECCO COME SEGUIRE LA FINALE DI Miami montepremi Masters ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ile ildeldi, evento in programma da mercoledì 24 marzo a domenica 4 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti parteciperanno all’evento beneficiando della presenza in tabellone principale: ottima vetrina per gli azzurri. Iltotale del torneo statunitense è 2.798.497 euro, dei quali 251.169 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre dipunti del ranking maschile. Di seguito la suddivisione di compensi e punti Atp. IL TABELLONE ECCO COME SEGUIRE LA FINALE DI...

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - chetempochefa : Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters… - WeAreTennisITA : Jannik #Sinner vince! Il secondo italiano di sempre in una finale Masters 1000. - alemelchioni : RT @Coninews: JANNIK SEI UNICO! ?? Sul cemento del #MiamiOpen @janniksin supera in tre set (5-7 6-4 6-4) Roberto Bautista-Agut e conquista… - Nikolao28185737 : RT @matteosalvinimi: Jannik #Sinner, 19 anni (!), vola in finale nel Masters 1000 di Miami: FENOMENALE! #MiamiOpen -