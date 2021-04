(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLail Viviani die prosegue la sua marcia nelle parti alte della classifica. Sblocca le marcatureche al 22? insacca con un preciso diagonale, poi ci pensaa raddoppiare con un pallonetto che non lascia scampo a Marcone. Le vespe avrebbero anche l’occasione di calare il tris con Mulè che colpisce la traversa su cross di Berardocco a inizio ripresa. Al 73? c’è spazio anche per Farroni tra i protagonisti: il portiere gialloblu para un rigore all’ex Baclet tenendo in ghiaccio un risultato fondamentale per le ambizioni play off. Per le vespe è la quinta vittoria consecutiva.0-2: Marcone, Conson, Coccia, Romero (64’ Baclet), ...

Advertising

anteprima24 : ** Marotta-Orlando, la Juve Stabia sbanca Potenza ** - Biagio130590 : La Juve Stabia passa al Viviani con Marotta e Orlando: Potenza battuto all'inglese. - IamCalcioPotenz : La Juve Stabia passa a Potenza: decidono Marotta e Orlando (0-2) - StabiaChannel : #JuveStabia #Potenza - Juve Stabia 0-2. Marotta-Orlando in gol, la quinta vittoria consecutiva è servita LEGGI LA N… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Marotta e #Orlando regalano altri tre punti alla Juve Stabia - -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Orlando

anteprima24.it

Continua il periodo d'oro della Juve Stabia, che batte in trasferta il Potenza 2 - 0 e ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato. Per i gialloblù decisive le reti di... ha sistemato benissimo la squadra in campo, ritrovando Troest in difesa e optando per i trequartistie Fantacci a sostegno di Barbagola caccia di record personali e di squadra e il ...I campani hanno esercitato un dominio costante del match, specie nel primo tempo quando gli uomini di mister Padalino hanno messo subito le cose in chiaro andando a rete con Marotta prima e con ...Elizalde, Caldore e Mulè nella difesa a tre davanti al portiere Farroni; a centrocampo il quartetto formato da Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia e Rizzo; infine il tridente offensivo con Fantacci, ...