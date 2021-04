Marche fuori dalla zona rossa, martedì passano in arancione: ecco tutto quello che si può fare e cosa invece resta vietato (Di sabato 3 aprile 2021) ANCONA - Le Marche tra quattro giorni lasceranno dopo un mese la zona rossa : restrizioni decise, oltre che dal governo, anche dal presidente Francesco Acquaroli visto l'aumentare dei contagi in ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 aprile 2021) ANCONA - Letra quattro giorni lasceranno dopo un mese la: restrizioni decise, oltre che dal governo, anche dal presidente Francesco Acquaroli visto l'aumentare dei contagi in ...

Advertising

AlbertoDom1940 : @matteosalvinimi mentre tu stai con i polacchi e gli ungheresi ke rubano il lavoro alle Marche io rimango e sono co… - Luca84241905 : @emmevilla Rianinatori da fuori provincia. Per farti vedere che secondo me sei fuori strada ieri nel foglio giall… - ROBIX1 : RT @RegioneMarcheIT: Il Presidente @AcquaroliF firma l'ordinanza che blocca gli spostamenti nelle seconde case da fuori regione per i citta… - AttilaAzureRive : RT @UtherPe1: Se una risposta tipo quella che ho ricevuto da un membro del Direttivo @pdnetwork delle Marche e membro l anche di @cgilnazio… - DanieleBerghino : RT @UtherPe1: Se una risposta tipo quella che ho ricevuto da un membro del Direttivo @pdnetwork delle Marche e membro l anche di @cgilnazio… -