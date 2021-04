Manchester City batte anche Leicester, titolo vicino (Di sabato 3 aprile 2021) Il Manchester City è sempre più vicino al suo terzo titolo negli ultimi quattro anni di Premier League. La squadra di Pep Guardiola è andata a vincere per 2 - 0 sul campo del Leicester terzo in ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) Ilè sempre piùal suo terzonegli ultimi quattro anni di Premier League. La squadra di Pep Guardiola è andata a vincere per 2 - 0 sul campo delterzo in ...

