Malfitano: Per 200mila euro il Napoli li perderà (Di sabato 3 aprile 2021) Il giornalista della Gazzetta parla a 'Fuorigioco', il talk show condotto da Gianluca Gifuni e dice Diverso il discorso per Hysaj e Maksimovic Leggi su sportevai (Di sabato 3 aprile 2021) Il giornalista della Gazzetta parla a 'Fuorigioco', il talk show condotto da Gianluca Gifuni e dice Diverso il discorso per Hysaj e Maksimovic

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Malfitano: 'Insigne ed ADL si incontreranno a metà strada per il rinnovo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Malfitano: 'Insigne ed ADL si incontreranno a metà strada per il rinnovo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Malfitano: 'Insigne ed ADL si incontreranno a metà strada per il rinnovo' - apetrazzuolo : IL PARERE - Malfitano: 'Insigne ed ADL si incontreranno a metà strada per il rinnovo' - napolimagazine : IL PARERE - Malfitano: 'Insigne ed ADL si incontreranno a metà strada per il rinnovo' -