“Mai successo nella storia del programma”. La campionessa dell’Eredità sbaglia ma spiazza tutti (Di sabato 3 aprile 2021) Torna l’Eredità e immancabili tornano momenti di ilarità. Lo storico game show che quest’anno ha compiuto i suoi primi 20 anni, sta regalando una serie di gaffe e momenti imbarazzanti. Per le due settimane prima della Pasqua i grandi campioni del quiz si sono rimessi in gioco per donare le vincite alle opere della Comunità di Sant’Egidio. Al movimento di ispirazione cattolica, grazie al campione Marco, sono entrati nelle casse ben 35 mila euro. Nelle puntate successive invece la raccolta ha interessato i traguardi prefissati dal Progetto Arca, anche in questo caso i campioni del programma non si sono certamente risparmiati. A sfidarsi per conquistare fondi da destinare al Progetto Arca i campioni Guglielmo, Gabriele, Eleonora, Adenia, Paolo, Fiorella e Valentina.



Venerdì 2 aprile 2021, ha visto come campionessa Valentina che però è caduta alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Torna l’Eredità e immancabili tornano momenti di ilarità. Lo storico game show che quest’anno ha compiuto i suoi primi 20 anni, sta regalando una serie di gaffe e momenti imbarazzanti. Per le due settimane prima della Pasqua i grandi campioni del quiz si sono rimessi in gioco per donare le vincite alle opere della Comunità di Sant’Egidio. Al movimento di ispirazione cattolica, grazie al campione Marco, sono entrati nelle casse ben 35 mila euro. Nelle puntate successive invece la raccolta ha interessato i traguardi prefissati dal Progetto Arca, anche in questo caso i campioni delnon si sono certamente risparmiati. A sfidarsi per conquistare fondi da destinare al Progetto Arca i campioni Guglielmo, Gabriele, Eleonora, Adenia, Paolo, Fiorella e Valentina.Venerdì 2 aprile 2021, ha visto comeValentina che però è caduta alla ...

Advertising

welikeduel : 'L'anno scorso abbiamo avuto fino a 100 persone contemporaneamente al pronto soccorso, mai successo prima. Per un m… - unavitainpunta : RT @ErasmoPartenope: Nella mia città, il 2 marzo si registravano 2 positivi. Poi il 4 sono iniziate le vaccinazioni (oggi hanno terminato i… - Ale74terni : RT @AlessioParodi6: Chiara Ferragni denuncia il malcostume nella politica lombarda mentre buona parte del Paese è pronta a denunciare grigl… - adorexary : RT @ali_demarchi: okay ho visto ora che è successo con Maya, e parlo da Ziam shipper, avete rotto le palle. io amo Maya e Liam con tutta me… - justjelousofme : @GETVL0W Non mi è mai successa una cosa del genere e non ho la presunzione di dire che la capisco o che ti capisco,… -