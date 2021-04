Mahmood rilascia un’intervista in cui parla della legge sull’omotransfobia, ma non mancano le critiche (Di sabato 3 aprile 2021) In questi giorni sui social si parla molto della legge sull’omotransfobia (ddl Zan): da troppo tempo infatti viene ostacolata principalmente dalla Lega e per questo motivo hanno deciso di scendere in campo anche molti artisti italiani, che hanno utilizzato i loro social per dire la loro. Elodie, Fedez, Michele Bravi sono solo alcuni dei cantanti che si sono esposti chiedendo l’approvazione della legge. Successivamente anche Mahmood, attraverso le sue stories, si è unito alla battaglia. Quest’ultimo ha poi scelto di rilasciare un’intervista a La Repubblica sul tema in questione, ma alcune sue dichiarazioni hanno generato nuove polemiche, tanto che il suo nome è balzato al primo posto tra le tendenze di Twitter. Questa la ... Leggi su trendit (Di sabato 3 aprile 2021) In questi giorni sui social simolto(ddl Zan): da troppo tempo infatti viene ostacolata principalmente dalla Lega e per questo motivo hanno deciso di scendere in campo anche molti artisti italiani, che hanno utilizzato i loro social per dire la loro. Elodie, Fedez, Michele Bravi sono solo alcuni dei cantanti che si sono esposti chiedendo l’approvazione. Successivamente anche, attraverso le sue stories, si è unito alla battaglia. Quest’ultimo ha poi scelto direa La Repubblica sul tema in questione, ma alcune sue dichiarazioni hanno generato nuove polemiche, tanto che il suo nome è balzato al primo posto tra le tendenze di Twitter. Questa la ...

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood rilascia Zero, nuovo brano di Mahmood chiude la serie Netflix Il colosso streaming rilascia trailer e locandina della serie nata da un'idea di Antonio Dikele ... In anteprima nel trailer un brano inedito di Mahmood, dal titolo Zero, scritto da A. Mahmood, D. ...

