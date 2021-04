Mahmood parla della legge contro l’omotransfobia | ma fa infuriare i fan | ecco perché

(Di sabato 3 aprile 2021) Un’intervista dirilasciata a La Repubblica, in cui il cantante hato anche, ha fattoe non poco i fan del cantante. In questi giorni sui social si stando molto di questa, il noto ddl Zan, e tanti artisti tra i quali ricordiamo Fedez, Elodie e Michele Bravi si sono esposti in prima persona per chiedere l’approvazione di questa. A questa battaglia si è unito anche, che però nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono piaciute a chi lo sostiene e apprezza sempre. Il cantante, in un’intervista a La Repubblica, ha infatti dichiarato: “Essere omosessuali è una scelta indipendente e libera, a volte ci si ...

... e arrivando fino a Fedez , che invece ha espresso il proprio pensiero comeattraverso ... Quando sidi diritti umani non c'è un 'più importante' o un 'meno importante', esiste solo la ...... 'Indegni, non dovreste essere in Parlamento' Oltre a Fedez, Elodie eanche Levante e Michele Bravi sono intervenuti sui social per sostenere la legge Zan: 'Quando sidi diritti umani ...Nell’intervista Mahmood parla anche delle intimidazioni che si ricevono soprattutto a scuola, non legate necessariamente all’omosessualità Soprattutto a scuola si prende di mira il più fragile non ...Un’intervista di Mahmood rilasciata a La Repubblica, in cui il cantante ha parlato anche della legge contro l’omotransfobia, ha fatto infuriare e non poco i fan del cantante. In questi giorni sui ...