Mahmood: «A scuola sono stato vittima di omofobia. Avevo paura di reagire al bullismo» (Di sabato 3 aprile 2021) Repubblica intervista Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo nel 2019. Si schiera a favore della legge contro l’omotransfobia. E’ necessaria, dice. Bisogna sbloccare la Legge Zan. «Che ancora una norma così manchi nell’ordinamento italiano è semplicemente allucinante, da vergognarsi». E continua: «Non solo per questo: in generale è una questione di dignità, di tutela dei diversi. Una legge così rende più liberi tutti, non solo chi ne viene protetto». Parla di sé: «Non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione». Da giovane è stato oggetto di omofobia. «Alle medie e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Repubblica intervista, vincitore del Festival di Sanremo nel 2019. Si schiera a favore della legge contro l’omotransfobia. E’ necessaria, dice. Bisogna sbloccare la Legge Zan. «Che ancora una norma così manchi nell’ordinamento italiano è semplicemente allucinante, da vergognarsi». E continua: «Non solo per questo: in generale è una questione di dignità, di tutela dei diversi. Una legge così rende più liberi tutti, non solo chi ne viene protetto». Parla di sé: «Non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o un altro. Iofidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione». Da giovane èoggetto di. «Alle medie e ...

IlContiAndrea : #Mahmood “Soprattutto a scuola si prende di mira il più fragile non necessariamente l’omosessuale, lo si insulta, l… - isolinafelice : RT @IlContiAndrea: #Mahmood “Soprattutto a scuola si prende di mira il più fragile non necessariamente l’omosessuale, lo si insulta, lo si… - napolista : #Mahmood: «A scuola sono stato vittima di omofobia. Avevo paura di reagire al bullismo» A Repubblica: «Ora mi sento… - nadia_Difettosa : RT @IlContiAndrea: #Mahmood “Soprattutto a scuola si prende di mira il più fragile non necessariamente l’omosessuale, lo si insulta, lo si… - Mi34754947 : RT @IlContiAndrea: #Mahmood “Soprattutto a scuola si prende di mira il più fragile non necessariamente l’omosessuale, lo si insulta, lo si… -