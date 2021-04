Madonna della Croce di Crema | l’ultimo desiderio viene esaudito

(Di sabato 3 aprile 2021) Ladiesaudìdi una donna che ebbe la sventura di incontrare un uomo malvagio. Ma in seguito furono molte le grazie. Una giovane donna di nome Caterina Uberti, intorno alla fine del quindicesimo secolo, viveva con suo fratello nella città di, nella provincia di Cremona in Lombardia. L'articolo proda La Luce di Maria.

Festadello Splendore , a Giulianova, verso la soluzione ideale per la processione in questo momento caratterizzato dalla pandemia Covid - 19 e con divieto assoluto di assembramenti. Il 22 ...Al via i lavori di restaurovenerata statuadi Monte Santa Maria Tiberina, promossi dal Comune in collaborazione con la Parrocchia e la Diocesi di Città di Castello. Il 6 aprile alle ore 10.30, alla presenza del Vescovo Domenico ...70' - Vezzoni svirgola rischiando anche l'autogol su un tiro innocuo della Spal: corner. 70' - Simonetta da fuori! Tiro solo potente, ma centrale: Stankovic blocca senza fare una piega. 69' - Terzo ...La Madonna della Croce di Crema esaudì l’ultimo desiderio di una donna che ebbe la sventura di incontrare un uomo malvagio. Ma in seguito furono molte le grazie. Madonna della Croce di Crema – photo ...