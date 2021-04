Madame stasera ad Amici | chi è | età | carriera | Voce | Sangiovanni | chi è il fidanzato | Instagram

(Di sabato 3 aprile 2021) Tutto pronto per la terza e attesa puntata del serale di2021. Tra gli ospiti, la giovane cantante reduce dall’ultimo Festival di Sanremo con il brano “”. TESTO E VIDEO DI: chi è, vero nome, età,, Sanremo, all’anagrafe Francesca Calearo, è una giovane cantante da tempo conosciuta nell’ambiente hip hop della scena italiana. Vicentina, classe 2002,è una talentuosa rapper. Fa parte del roster di Paola Zukar, manager di artisti come Clementino, Marracash e Fabri Fibra., giovanissima, ha esordito a 16 anni nel mondo della musica con il singolo “Anna”: il primo a credere nel suo talento è stato il produttore Eiemgei. Il successo perè arrivato nel 2018 con ...

AmiciUfficiale : Un SUPER OSPITE nella terza puntata del Serale di #Amici20: Madame! Non vediamo l'ora di sentirla cantare, e voi? ??…

