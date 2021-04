Madame al serale di Amici 2021: anticipazioni e ospiti del 3 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Arriva Madame al serale di Amici 2021: la cantante sarà ospite del terzo appuntamento in onda stasera, sabato 3 aprile, su Canale 5. Maria De Filippi conduce una nuova serata tra le migliori esibizioni dal vivo dei concorrenti in gara. Canto e ballo si daranno nuovamente battaglia su Canale 5, in prima serata, e stavolta il giudizio del pubblico è stato importante per determinare una delle performance del serale. Dal Teatro 8 degli Studi Elios in Roma va in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi con 13 concorrenti ancora in gara, dei 17 che hanno ottenuto l’accesso alla fase conclusiva del programma. I 13 sono divisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di docenti. 6 cantanti e 7 ballerini si esibiranno questa ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Arrivaaldi: la cantante sarà ospite del terzo appuntamento in onda stasera, sabato 3, su Canale 5. Maria De Filippi conduce una nuova serata tra le migliori esibizioni dal vivo dei concorrenti in gara. Canto e ballo si daranno nuovamente battaglia su Canale 5, in prima serata, e stavolta il giudizio del pubblico è stato importante per determinare una delle performance del. Dal Teatro 8 degli Studi Elios in Roma va in onda la terza puntata deldidi Maria De Filippi con 13 concorrenti ancora in gara, dei 17 che hanno ottenuto l’accesso alla fase conclusiva del programma. I 13 sono divisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di docenti. 6 cantanti e 7 ballerini si esibiranno questa ...

