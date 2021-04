“Ma è davvero lei?!”. Anna Pettinelli, spunta la foto del passato e tutti increduli. Pochi lo ricordano, ma ha recitato nel film cult (Di sabato 3 aprile 2021) Anna Pettinelli, una carriera ricca di successi. Oggi la sua è una delle voci più note. Conosciuta da tutti come una conduttrice radiofonica, la 64enne vanta anche la presenza al tavolo dei professori della scuola più ambita d’Italia, quella di Amici. Nel ruolo di insegnante di canto durante l’edizione del talent show 2021, Anna Pettinelli di strada ne ha fatta, persino sul grande schermo. Sembra che nella sua carriera non manchi davvero nulla. Anna Pettinelli è stata tra le protagoniste di Temptation Island Vip al fianco del compagno Stefano Macchi. Di origini livornesi la responsabile di coordinamento speaker a Rds, non soi è lasciata sfuggire neanche l’occasione di presentarsi sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo presenziando sia al ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021), una carriera ricca di successi. Oggi la sua è una delle voci più note. Conosciuta dacome una conduttrice radiofonica, la 64enne vanta anche la presenza al tavolo dei professori della scuola più ambita d’Italia, quella di Amici. Nel ruolo di insegnante di canto durante l’edizione del talent show 2021,di strada ne ha fatta, persino sul grande schermo. Sembra che nella sua carriera non manchinulla.è stata tra le protagoniste di Temptation Island Vip al fianco del compagno Stefano Macchi. Di origini livornesi la responsabile di coordinamento speaker a Rds, non soi è lasciata sfuggire neanche l’occasione di presentarsi sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo presenziando sia al ...

Advertising

epiccola_ : @Lord_Vltor > timore, davvero. Se posso darti un consiglio, buttati ma con delicatezza. Se dici ad una ragazza che… - reveIine : RT @fIoweric: ???? attenzione per favore ???? una mia amica ha bisogno di fondi per pagare l’operazione neurochirurgica alla sua cagnolina,… - Laura12779950 : @malandrina9 Dayane è una cucciola davvero, la vita le ha messo davanti sfide difficilissime e lei con coraggio e s… - hxrrystviles : lei: hai proprio un carattere di merdx eh molto gentile, davvero grazie - ICELASANDY : Non so se usciranno davvero come inediti ma io mi sento seriamente male, tutte queste canzoni scritte da lei, un so… -