Lucca: "Felice per la tripletta. Futuro? Penso solo al Palermo. Kanoute e quel rigore…"

Il Palermo batte la Casertana e centra il terzo successo consecutivo. Missione compiuta per i rosanero che, dopo lo stop forzato di tre settimane, conquistano tre punti fondamentali in chiave play-off battendo la Casertana. A decidere uno scatenato Lorenzo Lucca, autore di una tripletta che regala agli uomini di Filippi il terzo successo di fila. Una sfida analizzata al triplice fischio proprio dall'attaccante rosanero, intervenuto in mixed zone al termine della sfida.

"Tripletta? Sono felicissimo soprattuto per la vittoria della squadra - ha ammesso Lucca - sono contento che siamo riusciti a portare a casa 3 punti che sono importanti per migliorare la nostra classifica. Li dedico alla mia ragazza e tutta la mia famiglia. Siamo una squadra che potrà dare filo da torcere agli altri, cerchiamo sempre di ..."

