Londra a caccia di capitali islamici | il Tesoro lancia un secondo Sukuk

(Di sabato 3 aprile 2021) La Gran Bretagna si rafforza sui mercati fuori dalla moneta unica scegliendo di emettere un bond islamico. Richieste per oltre 600 milioni di sterline

La Gran Bretagna si rafforza sui mercati fuori dalla moneta unica scegliendo di emettere un bond islamico. Richieste per oltre 600 milioni di sterline ...