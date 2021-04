Lombardia zona rossa, Fontana: “Da 12 aprile riusciremo a dire basta limitazioni” (Di sabato 3 aprile 2021) La Lombardia zona rossa, alle prese con regole e divieti, guarda con speranza allo stop alle limitazioni da Coronavirus. “L’ultima cosa che ci manca è che arrivino i vaccini ma sono convinto che gli impegni che sono stati assunti verranno rispettati e che il 12-13 di aprile inizierà questa grande operazione e riusciremo a dire basta a queste troppe limitazioni che stiamo subendo” ha detto il governatore Attilio Fontana, inaugurando l’hub vaccinale alla Schiranna di Varese assieme al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e al coordinatore del piano vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. A quest’ultimo Fontana ha poi rivolto un “personale grazie”. Bertolaso, ha sottolineato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) La, alle prese con regole e divieti, guarda con speranza allo stop alleda Coronavirus. “L’ultima cosa che ci manca è che arrivino i vaccini ma sono convinto che gli impegni che sono stati assunti verranno rispettati e che il 12-13 diinizierà questa grande operazione ea queste troppeche stiamo subendo” ha detto il governatore Attilio, inaugurando l’hub vaccinale alla Schiranna di Varese assieme al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e al coordinatore del piano vaccinale di Regione, Guido Bertolaso. A quest’ultimoha poi rivolto un “personale grazie”. Bertolaso, ha sottolineato ...

