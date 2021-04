Lombardia, i vaccini cambiano Aria, arriva il 'metodo Poste': da oggi via alle prenotazioni per gli over 75 (Di sabato 3 aprile 2021) PORTALE Bisogna accedere al sito prenotazionevaccinicovid.regione.Lombardia.it con a portata di mano la tessera sanitAria, il codice fiscale e il telefono cellulare: il sistema richiederà il cap per ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) PORTALE Bisogna accedere al sito prenotazionecovid.regione..it con a portata di mano la tessera sanit, il codice fiscale e il telefono cellulare: il sistema richiederà il cap per ...

Advertising

borghi_claudio : @TCus10 Semplice. MANCANO I VACCINI. La Lombardia ha distribuito tutte le dosi ricevute e non spetta a lei comperar… - borghi_claudio : @IlProfBorgonovo I dati della seconda vaccinazione dipendono dalla disponibilità dei vaccini (che non compete alla… - PiazzapulitaLA7 : Il call center della Lombardia per le prenotazioni del vaccino è costato 11,8 milioni di euro ma non ha un database… - onda_di_mare : RT @kappaespada: Dopo mesi forse la Lombardia é riuscita a trovare un metodo per prenotare i vaccini. La stampa lo farà passare come un bu… - paoloangeloRF : RT @mariannaaprile: Intanto su Instagram @ChiaraFerragni prende a schiaffoni morali Regione Lombardia (e i saltafila) sui vaccini. E @fedez… -