Lombardia, Chiara Ferragni apre il caso del vaccino alla nonna di Fedez: "Chiedo il vaccino per tutte le nonne e le persone fragili"

Lombardia, monta il caso del vaccino alla nonna di Fedez: Chiara Ferragni contro la Regione per la gestione della campagna di vaccinazione. Chiara Ferragni punta il dito contro la Regione Lombardia e rende noto che la nonna di Fedez riceverà il vaccino contro il Covid solo perché lei, nota imprenditrice e influencer, ha protestato sui social costringendo le autorità a fare qualcosa per evitare un caso mediatico.

