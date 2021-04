L’Olanda sospende in via precauzionale il vaccino AstraZeneca (Di sabato 3 aprile 2021) L’Olanda sospende le somministrazioni del vaccino AstraZeneca per tutti. Lo comunica il ministro della Salute olandese Ancora grane per AstraZeneca. L’Olanda, infatti, ha fermato le somministrazioni del vaccino. La decisione è stata resa nota qualche ora dopo quella di ieri che prevedeva uno stop temporaneo soltanto per gli over 60. La sospensione, che interessa gli individui di ogni classe di età, è prevista fino il 7 aprile. Cancellate circa 700 prenotazioni Nella giornata di ieri, il ministro della Salute olandese aveva comunicato la decisione di bloccare le vaccinazioni con AstraZeneca per gli under 60 per via di nuovi casi “gravi” di trombosi cerebrali che si erano verificati nel paese. Oggi, invece, lo stesso ministro ha dichiarato che ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021)le somministrazioni delper tutti. Lo comunica il ministro della Salute olandese Ancora grane per, infatti, ha fermato le somministrazioni del. La decisione è stata resa nota qualche ora dopo quella di ieri che prevedeva uno stop temporaneo soltanto per gli over 60. La sospensione, che interessa gli individui di ogni classe di età, è prevista fino il 7 aprile. Cancellate circa 700 prenotazioni Nella giornata di ieri, il ministro della Salute olandese aveva comunicato la decisione di bloccare le vaccinazioni conper gli under 60 per via di nuovi casi “gravi” di trombosi cerebrali che si erano verificati nel paese. Oggi, invece, lo stesso ministro ha dichiarato che ...

