Lo sfogo di Rugiati per il papà | Qualcuno mi dica la verità

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 3 aprile 2021) Novella Toloni Curzioè deceduto all'ospedale di Empoli dopo un malore improvviso. Il popolare chef toscano ora chiede chiarezza su quanto accaduto prima del decesso Lutto per il popolare chef toscano che il 31 marzo ha detto addio all'adorato padre Curzio, 70 anni, volto conosciuto e apprezzato di Santa Croce sull'Arno. La notizia è stata data da Simoneattraverso i suoi canali social dopo giorni di indiscrezioni sulle precarie condizioni di salute dell'uomo. Per farlo lo chef ha pubblicato un post totalmente nero, condiviso prima su Instagram e poi su Facebook, che non ha lasciato dubbi ai suoi fan. Curzio, 70 anni, originario di Santa Croce sull'Arno, era stato ricoverato negli scorsi giorni all'ospedale Careggi di Firenze in seguito ad un malore. Simoneaveva ...