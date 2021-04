LIVE – Trento-Venezia 78-80, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 3 aprile 2021) Dolomiti Energia Trento e Umana Reyer Venezia si affrontano nella 25° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I bianconeri dopo la sconfitta contro Varese si trovano davanti subito un match ostico contro i lagunari che attualmente sono in zona playoff. Il match si disputerà sabato 3 aprile alle ore 16.30 e potrete seguirlo in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Venezia 78-80 40?- 2/2 di Watt a 45? dal termine: 78-80 39?- Fallo antisportivo di Chappell, Sanders fa 1/2 dalla lunetta e Williams pareggia i conti: 78-78 38?- Sanders da tre punti: 75-78 36?- Tonut trova una tripla fondamentale per Venezia: 68-76 35?- Schiacciata di Williams: 68-73 33?- Trento continua a ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Dolomiti Energiae Umana Reyersi affrontano nella 25° giornata del campionato diA1. I bianconeri dopo la sconfitta contro Varese si trovano davanti subito un match ostico contro i lagunari che attualmente sono in zona playoff. Il match si disputerà sabato 3 aprile alle ore 16.30 e potrete seguirlo in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA78-80 40?- 2/2 di Watt a 45? dal termine: 78-80 39?- Fallo antisportivo di Chappell, Sanders fa 1/2 dalla lunetta e Williams pareggia i conti: 78-78 38?- Sanders da tre punti: 75-78 36?- Tonut trova una tripla fondamentale per: 68-76 35?- Schiacciata di Williams: 68-73 33?-continua a ...

