LIVE Torino-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: il derby della Mole in tempo reale con tante assenze (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Torino-Juventus match di Serie A Tim 2020/2021, derby con tante assenze ma dai tre punti fondamentali. Pirlo non avrà a disposizione Buffon, squalificato per un turno per blasfemia, Demiral e Bonucci positivi al Covid-19 al rientro dalle nazionali. Esclusi Arthur, Dybala e McKennie dopo la festa nell’abitazione americano. Non destano preoccupazione le condizioni di Chiellini, rientrato anzitempo dalla Nazionale perché acciaccato. Il difensore della nazionale, vista l’emergenza, sarà chiamato a fare coppia centrale con De Ligt, alternativa Alex Sandro centrale o il giovane Dragusin. In porta ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch diA Tim 2020/2021,conma dai tre punti fondamentali. Pirlo non avrà a disposizione Buffon, squalificato per un turno per blasfemia, Demiral e Bonucci positivi al Covid-19 al rientro dalle nazionali. Esclusi Arthur, Dybala e McKennie dopo la festa nell’abitazione americano. Non destano preoccupazione le condizioni di Chiellini, rientrato anzidalla Nazionale perché acciaccato. Il difensorenazionale, vista l’emergenza, sarà chiamato a fare coppia centrale con De Ligt, alternativa Alex Sandro centrale o il giovane Dragusin. In porta ...

Advertising

juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - josemanuel20454 : RT @juventusfc: Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - infoitsport : LIVE Primavera Sassuolo-Torino 1-0, finisce così, Vitale salva i suoi - liuzhen36306833 : RT @juventusfc: Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - yoshi5477 : RT @juventusfc: Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? -