LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Pilato sfiora il record italiano dei 50 rana! Finali dalle 17.30 (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44: Per questa mattinata di gare è tutto, appuntamento alle 17.30 per l’ultima sessione di Finali. A dopo! Grazie e buona giornata 11.42: Una grande Benedetta Pilato ha illuminato l’ultima mattinata di gare a Riccione, sfiorando il record europeo dei 50 rana. Attesa per questo pomeriggio, quando saranno in vasca anche Quadarella e Paltrinieri nei 1500 stile libero. 11.40. Vince Claudia Tarzia in 27237 e dunque disputerà la finale, Martina Cenci, 27?59 11.38: Ora Cenci contro Tarzia per conquistare la finale dei 50 farfalla donne 11.37: Barbara Pozzobon con 16’43?41 vince la seconda serie dei 1500 stile libero 11.21: Partita la seconda serie dei 1500 stile libero donne 11.20: Queste le Finaliste dei 200 misti donne: ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44: Per questa mattinata di gare è tutto, appuntamento alle 17.30 per l’ultima sessione di. A dopo! Grazie e buona giornata 11.42: Una grande Benedettaha illuminato l’ultima mattinata di gare a Riccione,ndo ileuropeo dei 50 rana. Attesa per questo pomeriggio, quando saranno in vasca anche Quadarella e Paltrinieri nei 1500 stile libero. 11.40. Vince Claudia Tarzia in 27237 e dunque disputerà la finale, Martina Cenci, 27?59 11.38: Ora Cenci contro Tarzia per conquistare la finale dei 50 farfalla donne 11.37: Barbara Pozzobon con 16’43?41 vince la seconda serie dei 1500 stile libero 11.21: Partita la seconda serie dei 1500 stile libero donne 11.20: Queste leste dei 200 misti donne: ...

