LIVE – Livorno-Piacenza 61-66, Final Eight Serie B 2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 3 aprile 2021) Opus Libertas Livorno e Bakery Piacenza si affrontano in semiFinale delle Final Eight di Serie B 2021. Dopo aver vinto i match di debutto a Rimini le due compagini si spostano a Cervia per disputare il match che darà il pass per la Finale della coppa nazionale di categoria. La gara inizierà sabato 3 aprile alle ore 12.30, su Sportface potrete seguire il punteggio in tempo reale. IL PROGRAMMA DELLE Final Eight DI COPPA ITALIA I RISULTATI DEI QUARTI DI FinalE AGGIORNA IL PUNTEGGIO Livorno-Piacenza 61-66 / 32? SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Opus Libertase Bakerysi affrontano in semie delledi. Dopo aver vinto i match di debutto a Rimini le due compagini si spostano a Cervia per disputare il match che darà il pass per lae della coppa nazionale di categoria. La gara inizierà sabato 3 aprile alle ore 12.30, su Sportface potrete seguire il punteggio in tempo reale. IL PROGRAMMA DELLEDI COPPA ITALIA I RISULTATI DEI QUARTI DIE AGGIORNA IL PUNTEGGIO61-66 / 32? SportFace.

Advertising

FedPugilistica : ?? ???? Leggeri ?? Picardi vs Lenti ?? Livorno ??? PalaCosmelli ?? 11/4/2021 ?? LIVE @Gazzetta_it ??LIVE Youtube F… - zazoomblog : LIVE – Libertas Livorno-Taranto 55-56 Final Eight Serie B 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Libertas #Livorno-Taranto #… - zazoomblog : LIVE – Libertas Livorno-Taranto 20-24 Final Eight Serie B 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Libertas #Livorno-Taranto #… - zazoomblog : LIVE – Libertas Livorno-Taranto 5-10 Final Eight Serie B 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Libertas #Livorno-Taranto… - zazoomblog : LIVE – Libertas Livorno-Taranto 11-19 Final Eight Serie B 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Libertas #Livorno-Taranto #… -