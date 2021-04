LIVE Italia-Svezia 1-0, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri rubano la mano nel primo end! (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Fine primo end. Italia-Svezia 1-0. 22.29 Retornaz si riscatta con un ottimo take out che manda in crisi Edin, il quale non riesce nel doppio take out e gli azzurri marcano il primo punto della contesa rubando la mano al termine del primo end! 22.26 Non riesce alla perfezione il primo tiro di Retornaz, stone un po’ corta. 22.24 Arman non trova il teake out a sua volta e quindi Mosaner entra nella casa. Eriksson manca il tentativo di take out. 22.18 Il primo take out è dello svedese Wranaa. 22.16 La stone di Arman è la prima ad entrare nella casa. 22.15 Le prime quattro stone dell’end sono tutte messe a protezione della casa. 22.10 Saranno ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30 Fineend.1-0. 22.29 Retornaz si riscatta con un ottimo take out che manda in crisi Edin, il quale non riesce nel doppio take out e glimarcano ilpunto della contesa rubando laal termine del22.26 Non riesce alla perfezione iltiro di Retornaz, stone un po’ corta. 22.24 Arman non trova il teake out a sua volta e quindi Mosaner entra nella casa. Eriksson manca il tentativo di take out. 22.18 Iltake out è dello svedese Wranaa. 22.16 La stone di Arman è la prima ad entrare nella casa. 22.15 Le prime quattro stone dell’end sono tutte messe a protezione della casa. 22.10 Saranno ...

Advertising

UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - rtl1025 : ?? “Se un uomo che porta la divisa tradisce il paese deve essere punito. Ci sono regioni d’Italia che si sono sbracc… - lolaortizalez : RT @waleekaty: Ylenia che era stata in Italia tante volte noi fans già si sapeva ancor prima di queste interviste. Ricordo che l'anno scors… - TheFutu67744638 : RT @rtl1025: ?? “Se un uomo che porta la divisa tradisce il paese deve essere punito. Ci sono regioni d’Italia che si sono sbracciate per in… - live_dom : RT @vfeltri: Titolo della Repubblica: L’Italia è più povera. Grazie al cazzo. Non può lavorare. -