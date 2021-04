LIVE Italia-Svezia 0-0, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i maestri guidati da Edin (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.10 Saranno gli svedesi ad avere l’ultima stone nel primo end. 22.05 Sta per iniziare Italia-Svezia. 21.55 Questa la classifica dopo 4 sessioni di gioco. 1 Canada 3 3 02 Italy 2 2 0 2 Norway 2 2 0 2 RCF 2 2 0 2 Switzerland 2 2 0 6 Scotland 3 2 1 7 Japan 2 1 1 7 Sweden 2 1 1 7 United States 2 1 1 10 China 2 0 2 10 Germany 2 0 2 10 Korea 2 0 2 13 Denmark 3 0 3 13 Netherlands 3 0 3 21.45 Ora si inizia a fare tremendamente sul serio perché il nostro quartetto è atteso dalla sfida più difficile del round robin, ovvero quella alla fortissima Svezia. Il fuoriclasse Niklas Edin e compagni hanno vinto gli ultimi due titoli iridati e si sono presentati all’appuntamento da grandi favoriti della vigilia. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.10 Saranno gli svedesi ad avere l’ultima stone nel primo end. 22.05 Sta per iniziare. 21.55 Questa la classifica dopo 4 sessioni di gioco. 1 Canada 3 3 02 Italy 2 2 0 2 Norway 2 2 0 2 RCF 2 2 0 2 Switzerland 2 2 0 6 Scotland 3 2 1 7 Japan 2 1 1 7 Sweden 2 1 1 7 United States 2 1 1 10 China 2 0 2 10 Germany 2 0 2 10 Korea 2 0 2 13 Denmark 3 0 3 13 Netherlands 3 0 3 21.45 Ora si inizia a fare tremendamente sul serio perché il nostro quartetto è atteso dalla sfida più difficile del round robin, ovvero quella alla fortissima. Il fuoriclasse Niklase compagni hanno vinto gli ultimi due titoli iridati e si sono presentati all’appuntamento da grandi favoriti della vigilia. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, ...

Advertising

UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - rtl1025 : ?? “Se un uomo che porta la divisa tradisce il paese deve essere punito. Ci sono regioni d’Italia che si sono sbracc… - live_dom : RT @vfeltri: Titolo della Repubblica: L’Italia è più povera. Grazie al cazzo. Non può lavorare. - zazoomblog : LIVE Italia-Svezia Mondiali curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i maestri guidati da Edin - #Italia-Svezi… - SonoImprudente : RT @aafriendzoni: Appena assistito alla straordinaria performance live di Annalisa sul palco più importante d'Italia, divina come come al s… -