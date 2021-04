LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 50-64, Serie A basket in DIRETTA: gli emiliani allungano nel terzo quarto (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-70 Appoggio di Pajola, 4’17” da giocare nel terzo quarto, +18 Segafredo. 52-68 TRIPLA di Belinelli. 52-60 Piazzato di Spissu. 50-65 1/2 Pajola. Penetrazione di Pajola che subisce il fallo di Bilan, Dinamo in bonus, liberi. 50-64 TRIPLA di Weems, su assist di Gamble. 50-61 Dentro il libero aggiuntivo. 49-61 BILAN! Canestro con il fallo subito da Tessitori (il quarto personale dell’ex Treviso). 47-61 Belinelli pesca il taglio di Ricci che appoggia a canestro il +14. 47-59 2/2 Spissu, 7’17” al termine del terzo quarto. Spissu subisce fallo da Pajola e andrà in lunetta con due liberi. 45-59 RICCI DA TRE! Completamente libero, la Virtus scappa via, Sassari in difficoltà, time out ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-70 Appoggio di Pajola, 4’17” da giocare nel, +18 Segafredo. 52-68 TRIPLA di Belinelli. 52-60 Piazzato di Spissu. 50-65 1/2 Pajola. Penetrazione di Pajola che subisce il fallo di Bilan,in bonus, liberi. 50-64 TRIPLA di Weems, su assist di Gamble. 50-61 Dentro il libero aggiuntivo. 49-61 BILAN! Canestro con il fallo subito da Tessitori (ilpersonale dell’ex Treviso). 47-61 Belinelli pesca il taglio di Ricci che appoggia a canestro il +14. 47-59 2/2 Spissu, 7’17” al termine del. Spissu subisce fallo da Pajola e andrà in lunetta con due liberi. 45-59 RICCI DA TRE! Completamente libero, lascappa via,in difficoltà, time out ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dinamo Risultati calcio live, Sabato 3 aprile 2021 - Calciomagazine Francia > Femminile Division 1 2020/2021 14:30 Le Havre AC - Dijon FCO Girondins Bordeaux - GPSO 92 Issy Montpellier HSC - Stade Reims Georgia > Erovnuli Liga 2021 12:00 Dinamo Batumi - Lokomotiv ...

Le partite di oggi, Sabato 3 aprile 2021 - Calciomagazine PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 12.30 Milan - Sampdoria 15.00 ...55 Lokomotiva Zagreb - Hajduk Split 15:00 NK Istra 1961 - NK Osijek 17:05 HNK ?ibenik - Dinamo Zagabria ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 43-49, Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo OA Sport DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming Rai: dolci ricordi per Pozzecco Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1.

Dinamo Mosca - FC Ufa Campionato russo – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Calcio tra Dinamo Mosca e FC Ufa. La partita è in programma il 3 aprile 2021 alle 18:00. La nostra diretta ti offre aggiornamenti minuto per ...

