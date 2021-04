LIVE – Cremona-Reggio Emilia 44-40, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 3 aprile 2021) Vanoli Basket Cremona e UnaHotels Reggio Emilia si sfidano nel 25° turno di Serie A1 2020/2021. Si assiste ad un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. La squadra di Galbiati vuole risollevarsi dopo la sconfitta contro Sassari, quella di Caja invece arriva con il morale alto dopo l’importante successo contro Pesaro. Sabato 3 aprile alle ore 18:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Cremona-Reggio Emilia 44-40 FINE PRIMO QUARTO 44-40 20?- Barford trova il canestro da due punti: 44-40 19?- 2/2 di Taylor 39-40 15?- tripla di Koponen: 35-33 13?- Ancora canestro da tre punti per Hommes: 35-25 11?- Tripla di Koponen: 29-20 FINE PRIMO QUARTO ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Vanoli Baskete UnaHotelssi sfidano nel 25° turno diA1. Si assiste ad un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. La squadra di Galbiati vuole risollevarsi dopo la sconfitta contro Sassari, quella di Caja invece arriva con il morale alto dopo l’importante successo contro Pesaro. Sabato 3 aprile alle ore 18:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA44-40 FINE PRIMO QUARTO 44-40 20?- Barford trova il canestro da due punti: 44-40 19?- 2/2 di Taylor 39-40 15?- tripla di Koponen: 35-33 13?- Ancora canestro da tre punti per Hommes: 35-25 11?- Tripla di Koponen: 29-20 FINE PRIMO QUARTO ...

