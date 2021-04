L’Isola dei Famosi, Awed si riunisce al gruppo: Vera Gemma lo scopre, la reazione (Di sabato 3 aprile 2021) Amicizia al capolinea tra Vera Gemma e Awed? Lo sconcerto della concorrente alla notizia che lo youtuber ha chiesto scusa al gruppo. Le dinamiche a L’Isola dei Famosi sembrano ormai avviate: i dissapori e le divergenze tra i naufraghi di questa edizione sono all’ordine del giorno e di certo non ci si annoia a seguire L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 3 aprile 2021) Amicizia al capolinea tra? Lo sconcerto della concorrente alla notizia che lo youtuber ha chiesto scusa al. Le dinamiche adeisembrano ormai avviate: i dissapori e le divergenze tra i naufraghi di questa edizione sono all’ordine del giorno e di certo non ci si annoia a seguire L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

flautomagico62 : @sambucaproblems Beh... prima di Amici farei sparire i cari GF, L’Isola dei famosi e non, la d’Urso, Uomini e donne ed affini... - ConcySara : @liliaragnar Anche Daniela Martani è a dir suo no vax...poi è arrivata la proposta x partecipare al reality(L'isola… - Arch3ryCiarz : RT @sheiswonderland: Cerioli ha ragione in pieno, sono due settimane che lo perculano per l’”ex maschio alfa” facendo vedere solo clip in c… - playblogtv : #AscoltiTv DAY MEZZOGIORNO ITALIA 1 L’Isola dei Famosi 864.000 spettatori (5.9%) e Sport Mediaset 900.000 spettatori con il 5.5% - Leloulibra : @rav3nclown Ok l'ambientazione era surreale perché stavo tipo su un isola di indigeni con dei miei amici e parenti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama