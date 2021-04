L'isola dei famosi 2021, guerra tra Zorzi e Lamborghini? La verità (Di sabato 3 aprile 2021) Sono al centro dell'attenzione mediatica per il ruolo di opinionisti che ricoprono a L'isola dei famosi 2021 e intanto fanno discutere in rete, a margine della loro ultima intervista tv che li vede protagonisti in coppia. Si tratta di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, che nella nuova puntata di Verissimo non hanno nascosto la loro amicizia datata fatta di alti e bassi, senza risparmiarsi su un allontanamento avuto tra loro. L'isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini amici o nemici? Nel programma de L'isola dei famosi 2021 appaiono seduti vicini, in studio, al fianco dell'altra opinionista Iva Zanicchi e della conduttrice Ilary Blasi, e ora ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 aprile 2021) Sono al centro dell'attenzione mediatica per il ruolo di opinionisti che ricoprono a L'deie intanto fanno discutere in rete, a margine della loro ultima intervista tv che li vede protagonisti in coppia. Si tratta di Tommasoed Elettra, che nella nuova puntata di Verissimo non hanno nascosto la loro amicizia datata fatta di alti e bassi, senza risparmiarsi su un allontanamento avuto tra loro. L'dei, Tommasoed Elettraamici o nemici? Nel programma de L'deiappaiono seduti vicini, in studio, al fianco dell'altra opinionista Iva Zanicchi e della conduttrice Ilary Blasi, e ora ...

Advertising

MediasetPlay : Da Francesco Oppini faccia a faccia con una delle sue amate 'ratte' al delirio di commenti sui social! Rivedi la p… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - Corriere : Isola d’Elba, la misteriosa invasione dei dischetti di plastica Legambiente: «Sono un pericolo» - AAngiolella : RT @TrastevereRM: il 3 aprile 1934 veniva inaugurato il nuovo fate bene fratelli all'isola tiberina, qui la vediamo nel 1921 nel pieno dei… - AlainMazzuno : RT @patrikscaria62: Domenica a San Marino. La presa per i fondelli è evidente, per colui che non è cieco. Al popolo italiano si può imporr… -