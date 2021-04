Libere 3 | Quartararo in testa | ma la sabbia compromette la sessione

(Di sabato 3 aprile 2021) Il vento forte e lasulla pista hanno compromesso ladi prove3 di tutte le classi, MotoGP compresa. A causa del tracciato insidioso i piloti hanno preferito non esagerare e non ...

Il vento forte e la sabbia sulla pista hanno compromesso la sessione di prove3 di tutte le classi, MotoGP compresa. A causa del tracciato insidioso i piloti hanno ... Fabiochiude un ...... che chiude decimo e sembra trovare maggior feeling rispetto al venerdì e per i due piloti della Suzuki , che concludono il turno alle spalle di. MotoGP, la classifica delle3: ...La terza sessione di prove libere è stata caratterizzata dal forte vento e dalla sabbia in pista che non hanno permesso di poter migliorare i tempi di ieri. Quartararo ha concluso la sessione davanti ...Fabio Quartararo fa registrare il miglior crono in 1. nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Doha 2021 di MotoGP, mettendo la sua Yamaha davanti alle due Suzuki di Alex Rins e Joan ...