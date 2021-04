Levante e Mahmood schierati a difesa della legge Zan (Di sabato 3 aprile 2021) A difesa della legge Zan: “Non è mai tardi per iniziare un percorso di terapia che la aiuti a comprendere l’importanza dell’altro, il diritto dell’altro a essere chi vuole (liberamente) e il dovere di uno stato a tutelarne la libertà”. Così Levante, attraverso un post pubblico sul suo profilo Twitter, si unisce alle proteste dei giorni scorsi di Fedez e Elodie alla Lega e al senatore Simone Pillon, che si è schierato apertamente contro il disegno di legge Zan. Le parole di Mahmood Nelle ultime ore si è unito alla protesta anche Mahmood, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram. “È di fondamentale importanza approvare la legge Zan. Ho sempre pensato che episodi di discriminazione basati sul sesso, sull’identità di genere e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) AZan: “Non è mai tardi per iniziare un percorso di terapia che la aiuti a comprendere l’importanza dell’altro, il diritto dell’altro a essere chi vuole (liberamente) e il dovere di uno stato a tutelarne la libertà”. Così, attraverso un post pubblico sul suo profilo Twitter, si unisce alle proteste dei giorni scorsi di Fedez e Elodie alla Lega e al senatore Simone Pillon, che si è schierato apertamente contro il disegno diZan. Le parole diNelle ultime ore si è unito alla protesta anche, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram. “È di fondamentale importanza approvare laZan. Ho sempre pensato che episodi di discriminazione basati sul sesso, sull’identità di genere e ...

