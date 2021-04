Le tradizioni pasquali più singolari d’Europa

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 aprile 2021) Anche quest’anno sarà una festa diversa dal normale. Per il secondo anno consecutivo l’epidemia di Covid stravolgerà usanze e abitudini del tempo quaresimale in giro per l’Europa. Le restrizioni legate alle nuove varianti in circolazione, il divieto di assembramenti e riunioni familiari bloccherà pranzi e attività diventate ormai consuetudine in questo periodo e profondamente legate al significato storico e religioso della festa di Pasqua. Lenei diversi Stati del continente sono molto varie, ma hanno tutte le stesse origini pagane o cristiane. Il simbolo indiscusso di questa festa è l’uovo, che rappresenta la vita che nasce, ma anche il mistero. Un significato che spesso si intreccia con la storia: si racconta infatti che Maria fosse andata da Ponzio Pilato con un cesto dorato pieno di uova per chiedere la liberazione del ...