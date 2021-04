Le regole di Pasqua e Pasquetta | cosa si può fare e cosa no

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 aprile 2021) Nei giorni disaranno in tutta Italia saranno in vigorespeciali, uguali in tutto il paese a prescindere a prescindere dalla fascia di rischio epidemiologico in cui le regioni si trovavano fino a venerdì. Sabato 3 aprile, domenica 4 aprile () e lunedì 5 aprile (), tutta l’Italia sarà considerata zona rossa, ma sarà una zona rossa leggermente diversa da quella in vigore negli altri giorni, per via di una deroga sugli spostamenti che permetterà alcune limitate visite tra amici e parenti. Mentre negli altri giorni nelle zone rosse sono consentiti solo gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra regione o provincia autonoma), nei giorni disarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione ...