Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Questa sera, sabato 3 aprile 2021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Le parole della settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. ospiti di questa puntata pre-pasquale sono: Malika Ayane con il suo ultimo album ‘Manifesto’, Annalisa Cuzzocrea firma di Repubblica e autrice del libro ‘Che fine hanno fatto i bambini’; Corrado Augias che tornerà sempre su Rai 3 con una nuova puntata di ‘Città segrete’ e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della vaccinazione. In apertura di puntata Roberto Vecchioni, dedicherà il suo racconto alle origini della Pasqua e a quelle della tradizione dell’uovo per poi continuare in compagnia di Lino Banfi la sfida enigmistica con ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021) Questa sera, sabato 32021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Lein onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20.di questa puntata pre-pasquale sono: Malika Ayane con il suo ultimo album ‘Manifesto’, Annalisa Cuzzocrea firma di Repubblica e autrice del libro ‘Che fine hanno fatto i bambini’; Corrado Augias che tornerà sempre su Rai 3 con una nuova puntata di ‘Città segrete’ e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzionepandemia evaccinazione. In apertura di puntata Roberto Vecchioni, dedicherà il suo racconto alle originiPasqua e a quelletradizione dell’uovo per poi continuare in compagnia di Lino Banfi la sfida enigmistica con ...

Advertising

Pontifex_it : L’annuncio del Vangelo non riceve la sua efficacia dalle nostre parole eloquenti, ma dalla forza della Croce (1 Cor… - insopportabile : Ho sognato di fare il giro della Sardegna in barca a vela e in ogni porto organizzare una festa di gente e di parol… - Corriere : Dopo Fedez, anche Mahmood a sostegno della legge Zan: Le discriminazioni vanno condannate - 1987_Lorenza : RT @_ThousandN: Quagliarella è troppo intelligente per il calciatore medio della serie A odierna, con un fisico ridicolo, a 38 anni, contin… - dellandro58 : @RadioSavana Non ho più parole, ci sono i clandestini, che sono serviti e riveriti, possono fare ciò che vogliono s… -