Le nuove uscite a fumetti della settimana

(Di sabato 3 aprile 2021) Cinque storie per cinque protagonisti. Una bambina giapponese di sette anni, un’artista e attivista curda, un ragazzo appassionato di scalate, lo spirito di una ragazza suicida e una dolce e sensibile gatta nera. Le novità aregalano ai lettori personaggi, luoghi e vicende indimenticabili, tra graphic journalism, manga e virtuosismi surrealisti. 1. L’infanzia giapponese di Miyo-Chan, di Midori Yamane La vita dei bambini non è tutta rose e fiori (di ciliegio) in Giappone. Anche i più piccoli, infatti, sono chiamati ad apprendere regole, doveri, riti e usanze, e guai a chi non rispetta le tradizioni. Tanta fatica però è ripagata dalla possibilità di partecipare, a volte come protagonisti, alle tante feste e ricorrenze folkloristiche del Paese del Sol Levante. Midori Yamane racconta ai lettori dodici di queste ...