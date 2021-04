Le notizie del giorno, le rivelazioni sul festino della Juventus. Il provvedimento dei bianconeri, le bordate di Pagliuca (Di sabato 3 aprile 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Emergono nuovi dettagli sul festino organizzato dai calciatori della Juventus, la situazione è sempre più delicata. A parlare è stato un vicino di casa, intervistato da ‘Il Corriere della Sera’: “Non credo che essere un calciatore famoso dia il diritto di essere sopra le regole. Verso le 22.30 sono uscito a portare a spasso il cane, ho visto una fila di auto parcheggiate a bordo strada e un gruppo di persone, tutte senza mascherina, di fronte al cancello. C’erano Mercedes con targa spagnola, tante Jeep e poi sono arrivati diversi taxi con a bordo giovani ragazze. Visto che le cene tra amici non sono consentite e il coprifuoco era scattato da un pezzo, ho deciso di avvertire le forze ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Emergono nuovi dettagli sulorganizzato dai calciatori, la situazione è sempre più delicata. A parlare è stato un vicino di casa, intervistato da ‘Il CorriereSera’: “Non credo che essere un calciatore famoso dia il diritto di essere sopra le regole. Verso le 22.30 sono uscito a portare a spasso il cane, ho visto una fila di auto parcheggiate a bordo strada e un gruppo di persone, tutte senza mascherina, di fronte al cancello. C’erano Mercedes con targa spagnola, tante Jeep e poi sono arrivati diversi taxi con a bordo giovani ragazze. Visto che le cene tra amici non sono consentite e il coprifuoco era scattato da un pezzo, ho deciso di avvertire le forze ...

