Le formazioni ufficiali di Torino - Juventus

(Di sabato 3 aprile 2021) Le sceltedi Nicola e Pirlo per la sfida, valida per la 29ª giornata di Serie A.

Goal.com

Commenta per primo Ecco ledi Torino - Juventus (fischio d'inizio ore 18). Torino : Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Verdi, Vojvoda; Sanabria, Belotti. Juve : Szczesny; ...LETorino : (3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Verdi, Vojvoda; Sanabria, Belotti. Juventus : (4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, ...16:39 - Tra poco le formazioni ufficiali. 16:30 - Le squadre sono allo stadio. 16:20 - KULUSEVSKI TITOLARE - Kulusevski ha superato Ramsey per una maglia da titolare sulla fascia destra. 15:08 - IN ...Insigne premiato nel pre - partita di Napoli - Crotone Lorenzo Insigne è stato premiato nel ...