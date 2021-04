Le dichiarazioni post partita di Torino-Juventus (Di sabato 3 aprile 2021) Derby bello e spettacolare con il risultato finale, Torino-Juventus 2-2, che non premia nessuna della due contendenti. Juventus che non riesce a uscire dalla crisi, e che ora mercoledì nel recupero contro il Napoli affronterà un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Punto d’oro invece per i granata che guadagnano un punto sul Cagliari 18°. Di seguito . CHE COS’HANNO DETTO GLI ADDETTI AI LAVORI? Dopo il derby della Mole sono arrivati due commenti molto importanti da due ex calciatori che conoscono molto bene i due ambienti. In primis, ai microfoni di DAZN, Federico Balzaretti ha affermato: “Cristiano Ronaldo c’è sempre, è sempre lì ed è sempre lui. Sa leggere le situazioni, sa dove arriva il pallone ed è decisivo ancora una volta. Lui e Chiesa, in tante incertezze della stagione bianconera, sono due costanti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Derby bello e spettacolare con il risultato finale,2-2, che non premia nessuna della due contendenti.che non riesce a uscire dalla crisi, e che ora mercoledì nel recupero contro il Napoli affronterà un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Punto d’oro invece per i granata che guadagnano un punto sul Cagliari 18°. Di seguito . CHE COS’HANNO DETTO GLI ADDETTI AI LAVORI? Dopo il derby della Mole sono arrivati due commenti molto importanti da due ex calciatori che conoscono molto bene i due ambienti. In primis, ai microfoni di DAZN, Federico Balzaretti ha affermato: “Cristiano Ronaldo c’è sempre, è sempre lì ed è sempre lui. Sa leggere le situazioni, sa dove arriva il pallone ed è decisivo ancora una volta. Lui e Chiesa, in tante incertezze della stagione bianconera, sono due costanti ...

Advertising

MondoBN : POST PARTITA, Nicola: “Abbiamo preparato l - Datafriedkin : RT @AntiJournalT: Torno ai miei tweet precedenti. Non solo i giocatori hanno capito che Fonseca non sarà più l'allenatore, ma l'ha capito b… - MalcomJ66806952 : Questa volta ci è andato giù duro. ?? Pirlo a Dazn: «Ci complichiamo le partite da soli. Non sono soddisfatto» - Mauri6321 : @SandroSca Ho sentito le dichiarazioni di Pirlo, post partita, se queste sono le sue 'analisi' stiamo messi male, ms male male. - Marco29968610 : @NonSoloJuve Ha rotto il cazzo. Posso dire che non ha esperienza neanche nelle dichiarazioni post partita? Sono mes… -