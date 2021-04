Le categorie: schiaffo alle imprese. "Inaudita la chiusura improvvisa" (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo che supermercati e piccoli negozi di alimentari, macellerie, che coi ristoranti impossibilitati a lavorare normalmente erano sotto pressione per le vendite alle famiglie, apprendono in corsa che non potranno lavorare né a Pasqua né a Pasquetta Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo che supermercati e piccoli negozi di alimentari, macellerie, che coi ristoranti impossibilitati a lavorare normalmente erano sotto pressione per le venditefamiglie, apprendono in corsa che non potranno lavorare né a Pasqua né a Pasquetta

Ultime Notizie dalla rete : categorie schiaffo Negozi chiusi a Pasqua, Fratelli d'Italia: 'Ennesimo colpo inferto a imprese e cittadini' Chi partorisce queste ordinanze ha mai lavorato? Si rende conto dei sacrifici che queste categorie ... ci sembra l'ennesimo e irrispettoso schiaffo alle attività commerciali della nostra regione '.

