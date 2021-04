Lazio-Spezia | il gol di Verde | rovesciata sensazionale | è 1-1 VIDEO

(Di sabato 3 aprile 2021) Danielefirma l’1-1 dellocontro laallo stadio Olimpico nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Gyasi strappa il pallone a Marusic sulla sinistra e crossa sul secondo palo.si coordina in unapazzesca che si insacca alle spalle di Reina toccando leggermente la base della traversa. Un golper il pareggio dello. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Spezia 1-1, rete di Verde D. (SPE) - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *2-1 Spezia *(Pen: Caicedo 89‘) #SSFootball - _Scopoo : GOOOOOLLLLL DA LAZIO! ?? Caicedo ?? 44'min do 2ºT ?? Lazio 2x1 Spezia #SerieATIM #LazioSpezia -

Gol fantastico di Daniele Verde contro la: rovesciata dal vertice alto dell'area per l'attaccante dello- ...11'st GOL: Lazzari , forse il migliore in campo, sblocca la partita. Servito in profondità da Correa, l'esterno arriva dentro l'area e anticipa l'uscita di Zoet.avanti.La Spezia, 3 aprile 2021 - Segui Lazio-Spezia con noi. La partita dell'Olimpico è in tempo reale con la diretta testuale e tutte le info sul match.Roma – Terzo appuntamento stagionale all'Olimpico per lo Spezia che dopo le sfide con la Roma oggi ritrova la Lazio. All'andata vinsero i biancocelesti approfittando di qualche contropiede velenoso, ...