Lazio-Spezia dalle 15 diretta. Formazioni: Correa al fianco di Immobile, Italiano con Gyasi in attacco (Di sabato 3 aprile 2021) La Lazio, come preannunciato, è scesa in campo per il riscaldamento, con una maglia in ricordo di Guerini. Vittoria contro lo Spezia e poi firma sul rinnovo del contratto.... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021) La, come preannunciato, è scesa in campo per il riscaldamento, con una maglia in ricordo di Guerini. Vittoria contro loe poi firma sul rinnovo del contratto....

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - repubblica : ?? Calcio serie A: segui le dirette Cagliari-Verona, Atalanta-Udinese, Genoa-Fiorentina, Lazio Spezia, Sassuolo-Roma… - chorpronos : ??2e pick du jour | #SerieA ???? ?? Ciro Immobile • 1,78 ?? Lazio Rome ?? Spezia ?? 15h00 RT & fav si tu suis ??… - 1canalesport : Seria A, Spezia in casa della Lazio: le formazioni ufficiali - Lazialita1985 : RT @ValerioCassetta: #LazioSpezia le formazioni LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic;… -