Lazio - Spezia dalle 15 diretta Formazioni | Correa al fianco di Immobile | Italiano con Gyasi in attacco

Advertising

BenoitBenotrot : RT @chorpronos: ??2e pick du jour | #SerieA ???? ?? Ciro Immobile • 1,78 ?? Lazio Rome ?? Spezia ?? 15h00 RT & fav si tu suis ?? #TeamParie… - KirilLazarov5 : Lazio-Spezia LIVE Lazio @ 1,61 (6/10) - Noibiancocelest : Lazio-Spezia, Simone Bastoni: Possiamo mettere in difficoltà la Lazio - raspa90 : RT @repubblica: Diretta Lazio-Spezia 0-0 - pasqualinipatri : Lazio-Spezia, Bastoni: “L’interesse dei biancocelesti fa piacere. Oggi possiamo metterli in difficoltà”… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Spezia

L'episodio chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21: moviola...FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.(4 - 3 - 3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, ...LIVE Alle 15 Lazio-Spezia: Inzaghi con Immobile e Correa, Italiano schiera il tridente I biancocelesti sono ancora in corsa per la zona Champions, i liguri vogliono punti utili per la permanenza in A ...A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Spezia, il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Inzaghi sa da tempo di essere la nostra prima scelta, non ha bisogno di ...