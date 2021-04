Lazio Spezia 1-0 LIVE: Lazzari sblocca il match (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Spezia si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Spezia 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – All’Olimpico è tutto pronto: Giua fischia il calcio d’avvio 6? Rincorsa Lazio – Lazzari s’invola verso la porta dello Spezia, Zoet – in uscita – lo travolge: il terzino rimane a terra obbligando l’arbitro a chiamare i sanitari in campo 8? Chance importante per Correa – Sgroppata si Immobile sulla sinistra, rasoiata al centro a cercare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Olimpico, ilvalido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nelvalido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – All’Olimpico è tutto pronto: Giua fischia il calcio d’avvio 6? Rincorsas’invola verso la porta dello, Zoet – in uscita – lo travolge: il terzino rimane a terra obbligando l’arbitro a chiamare i sanitari in campo 8? Chance importante per Correa – Sgroppata si Immobile sulla sinistra, rasoiata al centro a cercare ...

