L'attacco frontale al Premier da parte della leader di Fratelli d'Italia. (Di sabato 3 aprile 2021) Giorgia Meloni si scaglia contro il governo di Mario Draghi e lo attacca sulla scarsa efficacia delle proprie scelte in merito alla pandemia. Meloni contro il governo Draghi: "Fa gli stessi errori del precedere" su Notizie.it.

